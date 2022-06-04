Ermenistan polisinden hükümet karşıtı protestoculara sert müdahale

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da Başbakan Nikol Paşinyan'ın evine ve hükümet binasına doğru yürüyüşe geçen protestocular, polisin sert müdahalesiyle engellendi. Tansiyonun yükselmesiyle çıkan olaylarda 39'u polis olmak üzere toplam 60 kişi yaralanarak hastanelere kaldırıldı.