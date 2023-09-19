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Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın istifasını isteyen muhalifler hükümet binalarını bastı

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Giriş: 19.09.2023 23:27
Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı antiterör harekatı sonrası bir grup Ermeni, Erivan’da hükümet binasının önünde toplandı.
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