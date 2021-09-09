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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan flaş Türkiye açıklaması! Hazırız...

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Giriş: 09.09.2021 09:11
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan'ın Karabağ'ı kurtarmasıyla ülkesinde hedef isim haline gelmişti. Çıkan isyan sonrasında yeniden yapılan seçimlerde bir kez daha Başbakan olan Paşinyan, Türkiye ile sıcak ilişkiler kuracağını dile getirdi. Türkiye hakkında önemli açıklamalarda bulunan Paşinyan, "Kara ve tren yolu ulaşımını tekrar hayata geçirmeyi istişare etmeye hazırız." ifadelerine yer verdi.
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