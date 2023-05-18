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Ermenistan Azerbaycan mevzilerine İHA'larla saldırdı

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Giriş: 18.05.2023 10:15
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan güçlerinin sınırdaki Azerbaycan mevzilerine insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırdığını duyurdu.
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