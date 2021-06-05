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Ermenistan askerlerinin cansız bedenleri halkı öfkelendirdi! Yol kesip hesap sordular

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.06.2021 09:51
Güncelleme:05.06.2021 10:01
İşgal ettiği Azerbaycan topraklarını kaybeden Ermenistan ne yapacağını şaşırdı. Tarihe geçen imzanın ardından rahat durmayan Ermenistan'da halk bir kez daha ayaklandı. Kayıp askerlerin aileleri yol keserek hesap sordu. Bir morgtan yansıyan askerlerin cansız bedenlerinin görüntüleri infial oluşturdu.
Ermenistan askerlerinin cansız bedenleri halkı öfkelendirdi!
Ermenistan askerlerinin cansız bedenleri halkı öfkelendirdi!
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