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Erdoğan'dan NATO’da diplomasi trafiği! Başkan Erdoğan NATO Zirvesi’nde hangi mesajları verecek? Kimlerle görüşecek?

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.07.2024 18:36
Başkan Recep Tayyip Erdoğan NATO Zirvesi için ABD’de. Peki Erdoğan Kimlerle Görüşecek Gündeminde Hangi Başlıklar Var. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
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