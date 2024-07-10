Erdoğan'dan NATO’da diplomasi trafiği! Başkan Erdoğan NATO Zirvesi’nde hangi mesajları verecek? Kimlerle görüşecek?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan NATO Zirvesi için ABD’de. Peki Erdoğan Kimlerle Görüşecek Gündeminde Hangi Başlıklar Var. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.

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