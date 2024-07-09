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Erdoğan'dan NATO’da diplomasi trafiği! Başkan Erdoğan çok sayıda devlet ve hükümet başkanı ile görüşecek

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.07.2024 18:31
Başkan Erdoğan ABD yolunda. Erdoğan NATO zirvesi kapsamında hangi liderlerle görüşecek? A Haber muhabiri Rüya Akkuş Washington’dan son detayları aktardı.
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