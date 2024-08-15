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Erdoğan'dan Guterres'e BMGK cevabı!

Erdoğan'dan Guterres'e BMGK cevabı! "BMGK'ın yapısı kökten değişmelidir"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.08.2024 18:24
BM genel sekreteri Guterres, Güvenlik Konseyi'nin yapısını eleştirdi, reform yapılması gerektiğini vurguladı, Başkan Erdoğan da Guterrese destek verdi. Dünyayı savaşlar sarmadan Güvenlik Konseyi'nin yapısının kökten değiştirilmesi gerektiğini söyledi.
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BMGK’ın yapısı kökten değişmelidir
"BMGK'ın yapısı kökten değişmelidir"
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