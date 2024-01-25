Erdoğan-Reisi zirvesi! Ankara'da gerçekleşen kritik zirve İran'da nasıl yankılandı?

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, dün Türkiye'ye önemli bir ziyarette bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan görüşmenin ardından 10 anlaşma imzalandı. Bu ziyaretin İran'da nasıl yankılandığını A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.

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