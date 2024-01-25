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Erdoğan-Reisi zirvesi! Ankara'da gerçekleşen kritik zirve İran'da nasıl yankılandı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.01.2024 15:59
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, dün Türkiye'ye önemli bir ziyarette bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan görüşmenin ardından 10 anlaşma imzalandı. Bu ziyaretin İran'da nasıl yankılandığını A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.
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