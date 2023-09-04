Erdoğan - Putin görüşmesi başladı! İşte ilk açıklamalar

Son dakika haberleri… Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki görüşme Soçi'de başladı. Tüm dünyanın takip ettiği görüşmede tahıl koridoru için kararlar alınması bekleniyor.

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