10 Mayıs 2023, Çarşamba
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Erdoğan karşıtı Batı'dan Kılıçdaroğlu'na övgü! Batı neden Kılıçdaroğlu'nu övüyor?
Seçimler yaklaştıkça Başkan Erdoğan'ı hedef alan Batı basını, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ise övgüyle bahsediyor. Son olarak İngiltere merkezli The Economist ve Financial Times, Kılıçdaroğlu'na geniş yer ayırdı. Londra'dan detayları A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.