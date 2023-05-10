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Erdoğan karşıtı Batı'dan Kılıçdaroğlu'na övgü! Batı neden Kılıçdaroğlu'nu övüyor?

A Haber
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Giriş: 10.05.2023 13:31
Seçimler yaklaştıkça Başkan Erdoğan'ı hedef alan Batı basını, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ise övgüyle bahsediyor. Son olarak İngiltere merkezli The Economist ve Financial Times, Kılıçdaroğlu'na geniş yer ayırdı. Londra'dan detayları A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.
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