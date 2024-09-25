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Erdoğan BM kürsüsünde Gazzeli Hind'i hatırlattı: Yaralı bir serçeyi maalesef kurtaramadık!

Erdoğan BM kürsüsünde Gazzeli Hind'i hatırlattı: Yaralı bir serçeyi maalesef kurtaramadık!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.09.2024 01:03
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler kürsüsünden Gazze’deki katliamı dünyaya haykırdı. Gazze'de 12 gün boyunca kurtarılmayı bekleyen 6 yaşındaki Hind'i hatırlattı. "Gazze’de sadece çocuklar değil; aynı zamanda birleşmiş milletler sistemi ölüyor" dedi.
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