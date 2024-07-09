Erdoğan, ABD seyahati öncesi soruları yanıtladı! "Gazze'deki katliamı gündeme taşıyacağız"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO liderler zirvesine katılmak için gerçekleştireceği ABD ziyareti öncesi açıklamalarda bulundu. Zirvede yapacağı görüşmelerde dünyada artan terör tehlikesine dikkat çekeceğini belirten Erdoğan, " Gazze’deki katliamları gündeme taşıyacağız" dedi. Erdoğan, Rusya Ukrayna arasında devam eden savaşın sona ermesi için Türkiye’nin en başından itibaren elini taşın altına koyduğunu da söyledi.

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