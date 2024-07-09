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Erdoğan, ABD seyahati öncesi soruları yanıtladı! "Gazze'deki katliamı gündeme taşıyacağız"

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.07.2024 19:23
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO liderler zirvesine katılmak için gerçekleştireceği ABD ziyareti öncesi açıklamalarda bulundu. Zirvede yapacağı görüşmelerde dünyada artan terör tehlikesine dikkat çekeceğini belirten Erdoğan, " Gazze’deki katliamları gündeme taşıyacağız" dedi. Erdoğan, Rusya Ukrayna arasında devam eden savaşın sona ermesi için Türkiye’nin en başından itibaren elini taşın altına koyduğunu da söyledi.
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