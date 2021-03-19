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Endonezya’da film gibi olay! Tsunamide öldüğü düşünülen polis 16 yıl sonra akıl hastanesinde çıktı

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Giriş: 19.03.2021 12:48
Endonezya’da 2004 yılında meydana gelen tsunamide kaybolan ve öldüğü düşünülen polis memuru Abrip Asep, 16 yılın ardından bir akıl hastanesinde bulundu. Asep’in tsunami sonrası yaşadığı trajedi sonucu akli dengesinin bozulduğu öğrenildi.
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