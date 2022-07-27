27 Temmuz 2022, Çarşamba
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En çok maymun çiçeği vakası İspanya'da
Dünya Sağlık Örgütü, maymun çiçeği virüsünün en çok İspanya'da yayıldığını açıkladı. 3 bin 125 vakanın bulunduğu İspanya'yı, 2 bin 316 vaka ile ABD ve 2 bin 268 vaka ile Almanya takip ediyor.