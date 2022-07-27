En çok maymun çiçeği vakası İspanya’da

Dünya Sağlık Örgütü, maymun çiçeği virüsünün en çok İspanya'da yayıldığını açıkladı. 3 bin 125 vakanın bulunduğu İspanya'yı, 2 bin 316 vaka ile ABD ve 2 bin 268 vaka ile Almanya takip ediyor.