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03.02.2020

En acı 15 saniye! Koronavirüsü aile dramlarına da neden oluyor

Vuhan'da koronavirüsü aile dramlarına da neden oluyor. Bir baba, hastalanan 16 aylık bebeğini karantina odasında camın arkasından görüyor. Bebek sarılmak için hamle yapınca da baba, gözyaşlarına boğuluyor. İşte o anlar...

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