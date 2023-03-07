07 Mart 2023, Salı
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Empire State binası depremzedeler için kırmızı beyaza büründü
ABD'nin en ünlü yapılarından olan Empire State binası, Türkiye'de yaşanan deprem felaketi nedeniyle kırmızı beyaz renklerle ışıklandırıldı. Binanın ışıklandırılma kararında Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu ve THY ofisi etkili oldu.