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Empire State binası depremzedeler için kırmızı beyaza büründü

AA
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Giriş: 07.03.2023 09:30
ABD'nin en ünlü yapılarından olan Empire State binası, Türkiye'de yaşanan deprem felaketi nedeniyle kırmızı beyaz renklerle ışıklandırıldı. Binanın ışıklandırılma kararında Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu ve THY ofisi etkili oldu.
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