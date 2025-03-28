Emine Erdoğan’dan sıfır atık vurgusu: Sade ve sorumlu yaşam teşvik edilmeli!

Emine Erdoğan, BM Genel Kurulu’nda düzenlenen "Uluslararası Sıfır Atık Günü" özel etkinliğinde konuştu. Moda ve tekstil sektörünün çevre kirliliğindeki payına dikkat çeken Erdoğan, "Yavaş ve sürdürülebilir modayı hayata geçirmek artık hepimiz için bir zorunluluktur" dedi. Atık üretmeyen, israf etmeyen, sade ve sorumlu bir yaşam tarzının küresel ölçekte teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı.

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