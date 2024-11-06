Emine Erdoğan tarihi müzeyi ziyaret etti!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türk Devletleri Teşkilatı 11. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gerçekleştirdiği resmi ziyarete eşlik eden Emine Erdoğan, Aygül Caparova ve Aniko Levai ile arkeolojik ve etnografik koleksiyonları, devlet inşası, ekonomi, bilim ve kültür alanındaki gelişim ve başarıları anlatan 130 binden fazla eserin yer aldığı Kırgız Cumhuriyeti Milli Tarih Müzesi'ni gezdi.

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