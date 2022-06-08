Elon Musk’tan Twitter’a tehdit: Fesih hakkını saklı tutuyorum

Elon Musk ve Twitter arasında sahte hesap kavgası sürüyor. Musk, sahte hesaplar nedeniyle 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasını beklemeye aldığını duyurmuştu. Milyarder iş adamı şimdi de sözleşmeyi ihlal etmekle suçladığı Twitter'ı anlaşmadan vazgeçmekle tehdit etti.

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