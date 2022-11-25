25 Kasım 2022, Cuma
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Elon Musk’tan "Genel Af" sinyali! Musk: Askıya alınan hesaplar geri dönebilir
Sosyal medya devi Twitter'ın yeni CEO'su Elon Musk askıya alınan hesaplara yönelik genel affın sinyalini verdi. Birkaç istisna haricinde, erişimi kısıtlanan tüm hesapların platforma geri dönebileceğini söyledi. Son dönemde sık sık Cumhuriyetçi Parti yanlısı açıklamalarda bulunan Musk'ın, bu hamleyle Trump'ın Twitter'a dönüşüne zemin hazırladığı iddia edildi.