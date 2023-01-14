14 Ocak 2023, Cumartesi
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Elon Musk: Buraları temizlemeye geldim
Amerikalı milyarder iş adam Elon Musk, Twitter'ı satın alınca geçmişte yapılan sansürleri belgelerle deşifre etti. Bu sayede ABD istihbaratının sosyal medyayı nasıl yönettiği de ortaya çıktı. Washington'un hedef aldığı ülkeler arasında Türkiye de vardı.