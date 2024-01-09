09 Ocak 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Elon Musk bağımlı mı?

Elon Musk bağımlı mı?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.01.2024 10:50
Dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın uyuşturucu kullanımının Tesla ve SpaceX yöneticilerini rahatsız ettiği iddia edildi. Musk'ın uyuşturucu kullanımının şirketlere zarar vereceği düşünen Tesla ve SpaceX yöneticileri gizlilik sözleşmesini ihlal ederek Elon Musk'ı ifşa ettiler.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Listede adı olan ünlü isimler kimler?
Listede adı olan ünlü isimler kimler?
Elon Musk bağımlı mı?
Elon Musk bağımlı mı?
İkiyüzlü Biden’a kilisede ’Gazze’ protestosu!
İkiyüzlü Biden'a kilisede 'Gazze' protestosu!
İngiliz ordusunda personel sıkıntısı
İngiliz ordusunda personel sıkıntısı
AB kendi ordusunu mu kuracak?
AB kendi ordusunu mu kuracak?
ABD’de Biden’a destek azalıyor!
ABD’de Biden’a destek azalıyor!
ABD 50 yıl sonra Ay’a döndü!
ABD 50 yıl sonra Ay'a döndü!
İsveç’te savaş olabilir
"İsveç’te savaş olabilir"
Güney Kore’de korkutan patlama
Güney Kore’de korkutan patlama
Murat Kurum’un adaylığı dünya basınında
Murat Kurum’un adaylığı dünya basınında
İş ilanı verdiler! 150 bin sterlin maaşla Tuğamiral...
İş ilanı verdiler! 150 bin sterlin maaşla Tuğamiral...
Zamma isyan! İngiltere’de çöküş
Zamma isyan! İngiltere'de çöküş
Daha Fazla Video Göster