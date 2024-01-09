09 Ocak 2024, Salı
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Elon Musk bağımlı mı?
Dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın uyuşturucu kullanımının Tesla ve SpaceX yöneticilerini rahatsız ettiği iddia edildi. Musk'ın uyuşturucu kullanımının şirketlere zarar vereceği düşünen Tesla ve SpaceX yöneticileri gizlilik sözleşmesini ihlal ederek Elon Musk'ı ifşa ettiler.