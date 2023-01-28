Elçilik saldırısının arkasında kim var?

Diğer bir saldırının adresi Tahran’dı. Hedefte ise Azerbaycan büyükelçiliği vardı. Güvenlik amiri şehit oldu, 2 güvenlik görevlisi yaralandı. Azerbaycan; saldırıya ilişkin İran makamlarından kapsamlı soruşturma talep etti. Peki, bu soruşturma ne durumda? Son gelişmeleri Tahran’dan A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.