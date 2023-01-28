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Elçilik saldırısının arkasında kim var?

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.01.2023 13:15
Diğer bir saldırının adresi Tahran’dı. Hedefte ise Azerbaycan büyükelçiliği vardı. Güvenlik amiri şehit oldu, 2 güvenlik görevlisi yaralandı. Azerbaycan; saldırıya ilişkin İran makamlarından kapsamlı soruşturma talep etti. Peki, bu soruşturma ne durumda? Son gelişmeleri Tahran’dan A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.
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Elçilik saldırısının arkasında kim var?
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