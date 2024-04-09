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El Kassam Tugayları katil İsrail askerlerini işte böyle vurdu! O anlar saniye saniye kamerada...

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Giriş: 09.04.2024 19:40
Terör devleti İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı soykırımı bitmek bilmiyor. Sivil halkı bombalayan soykırım ordusuna, El Kassam Tugayları sahada darbe üstüne darbe vuruyor. Kassam, katil İsrail askerlerine Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde kurduğu pusunun görüntülerini yayınladı. El Cezire kanalında yayınlanan 8 dakikalık karmaşık ve şiddetli operasyon görüntülerinde İsrail askerlerinin ve savaş araçlarının havaya uçurulduğu anlar yer aldı.
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