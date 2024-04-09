09 Nisan 2024, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
El Kassam Tugayları katil İsrail askerlerini işte böyle vurdu! O anlar saniye saniye kamerada...
Terör devleti İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı soykırımı bitmek bilmiyor. Sivil halkı bombalayan soykırım ordusuna, El Kassam Tugayları sahada darbe üstüne darbe vuruyor. Kassam, katil İsrail askerlerine Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde kurduğu pusunun görüntülerini yayınladı. El Cezire kanalında yayınlanan 8 dakikalık karmaşık ve şiddetli operasyon görüntülerinde İsrail askerlerinin ve savaş araçlarının havaya uçurulduğu anlar yer aldı.