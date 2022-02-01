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Ekvador'da heyelan felaketi! Cesetler sokaklarda

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.02.2022 12:31
Dünya Ekvador'dan gelen dehşet görüntülerini konuşuyor. Başkent Quito yakınlarında meydana gelen heyelandan korkunç kareler, görenleri dehşete düşürdü. Felakette en az 11 kişi yaşamını yitirdi, kayıpların sayısı tam olarak bilinmiyor. Sosyal medyada paylaşılan videolardan birinde çamura saplanıp kalmış bir cesedi çıkaran askerler yer aldı.
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