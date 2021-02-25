25 Şubat 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Ekvador'da hapishane isyanı: Ölü sayısı 79'a yükseldi

Ekvador'da hapishane isyanı: Ölü sayısı 79'a yükseldi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.02.2021 15:22
Güncelleme:25.02.2021 17:15
Ekvador’da dün 3 ayrı hapishanede eş zamanlı olarak isyan çıkmıştı. Guayaquil, Cuenca ve Latacunga kentlerindeki hapishanelerde başlayan isyanlarda bilanço giderek artıyor. Cezaevi yetkilileri, çıkan olaylarda hayatını kaybeden mahkum sayısının 79'a yükseldiğini açıkladı.

Ekvodor'da 3 farklı hapishanede çıkan isyanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a ulaştı.

İlk ayaklanmalardan sonra 3 hapishanede kontrolün yeniden sağlandığının açıklanmasına rağmen gece saatlerinde Guayaquil hapishanesinde yeni bir isyan başladığı aktarıldı. Polisin "gerekli güçlerle" tekrar içeri girmeye hazırlandığı belirtildi. Savcılıktan yapılan açıklamada, cezaevlerinden birinde 18 kişiye ait parçalanmış ceset bulunduğu, isyanlarla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno ise hapishanelerde kapasitenin yüzde 30 oranında aşıldığını vurgulayarak yeterli finansman ve personel olmadığını kabul etti. Moreno, "Dün yaşananlar hapishanelerin dışından organize edildi ve ulusal topraklarda liderlik ve uyuşturucu kaçakçılığı konusunda anlaşmazlıkları olanlar tarafından düzenlendi" diye konuştu. "Dün olanlar bir tesadüf değil, sonuçtur" diyen Moreno, ülkenin organize suçla mücadelesinde uluslararası yardım arayacağını vurguladı.

Hapishane isyanı: Ölü sayısı 79'a yükseldi
Hapishane isyanı: Ölü sayısı 79'a yükseldi
S-400'lü zincirleme kaza
S-400'lü zincirleme kaza
Fren yerine gaza basınca...
Fren yerine gaza basınca...
Paşinyan Erivan sokaklarında!
Paşinyan Erivan sokaklarında!
Rusya'dan Ermenistan açıklaması
Rusya'dan Ermenistan açıklaması
Ermenistan karıştı!
Ermenistan karıştı!
Üzerinden 35 kilo yün çıktı
Üzerinden 35 kilo yün çıktı
Güney Kore'de kahraman ilan edilen Türk kızı Şirin Güney A Haber'e konuştu
Güney Kore'de kahraman ilan edilen Türk kızı Şirin Güney A Haber'e konuştu
Geert Wilders faşizmi!
Geert Wilders faşizmi!
Sokaktaki aslanı görenler şoke oldu
Sokaktaki aslanı görenler şoke oldu
Azerbaycan yeni görüntüleri yayınladı
Azerbaycan yeni görüntüleri yayınladı
Ağa takıldı! İnsan yüzlü...
Ağa takıldı! İnsan yüzlü...
Daha Fazla Video Göster