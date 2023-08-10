Ekvador'da başkan adayına suikast! İşte devlet başkanı adayına suikast anı

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da yaklaşan seçimler öncesinde başkan adayı Fernando Villavicencio vurularak hayatını kaybetti. Geçtiğimiz hafta yaptığı bir açıklamada kendisi ve ekibinin uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı bir çetenin lideri tarafından tehdit edildiğini söylemişti.

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