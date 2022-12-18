Ege'de Yunan zulmü! Yunanistan itiyor, Türkiye kurtarıyor | Kurtarma operasyonu böyle görüntülendi

Dünyanın farklı coğrafyalarında savaş, katliam, yoksulluk ve kuraklıktan kaçarken insan tacirlerinin ağına düşen düzensiz göçmenler, kötü hava ve deniz şartlarına aldırmadan Yunanistan'a ulaşmaya çalışıyor. Bir yandan Ege'nin sularıyla mücadele eden mülteciler diğer yandan da Yunanistan'ın "düzensiz göçle mücadele" adı altında yaptığı geri itmeler ve insanlık dışı uygulamaları yüzünden ölümle burun buruna geliyor.