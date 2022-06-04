04 Haziran 2022, Cumartesi
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Efes tatbikatı korkuttu! Yunan medyası panikledi: Adaları işgal edecekler
Ege'deki nefes kesen tatbikat Atina'yı korkuttu. İzmir'deki EFES 2022 askeri tatbikatına 37 ülke katılım gösterdi. Azerbaycan özel kuvvetlerinin de yer aldığı tatbikatla ilgili Yunanistan medyasından ‘Adaları işgal edecekler' haberleri yayıldı.