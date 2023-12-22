Dünyanın utanç tablosu! Katil İsrail Gazze'nin er-Rimal Mahallesi'ni yok etti

İşgalci İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam eden Gazze'deki sivil katliamı her geçen gün boyut atlamaya devame diyor. Katiller Gazze'nin Er-Rimal Mahallesi'nde hükümete ve Hamas'a ait kurumların ve onlarca binanın olduğu bir bölgenin neredeyse tamamını bombalayarak yıktı.