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Dünyanın utanç tablosu! Katil İsrail Gazze'nin er-Rimal Mahallesi'ni yok etti

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Giriş: 22.12.2023 01:44
İşgalci İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam eden Gazze'deki sivil katliamı her geçen gün boyut atlamaya devame diyor. Katiller Gazze'nin Er-Rimal Mahallesi'nde hükümete ve Hamas'a ait kurumların ve onlarca binanın olduğu bir bölgenin neredeyse tamamını bombalayarak yıktı.
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