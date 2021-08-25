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Dünyanın korktuğu başına geldi! Taliban Amerikan askeri teçhizatı ile böyle gözdağı verdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.08.2021 14:39
ABD'nin eğittiği ve teçhizat sağladığı Afgan güvenlik güçlerinin çekilmesiyle Taliban, milyarlarca dolar değerindeki Amerikan askeri teçhizatını ele geçirdi. Taliban,'zafer yürüyüşü'nde ele geçirdiği silahların hepsini sergiledi. Gözdağı olarak nitelendirilen görüntüler kısa sürede dünyanın gündemine oturdu. Peki Taliban hangi ABD silahlarına sahip oldu? İşte o kareler...
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