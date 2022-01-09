Dünyanın konuştuğu set cinayetinde flaş detay!

Dünyaca ünlü aktör Alec Baldwin, "Rust" filminin setinde kendisine verilen tabancadan çıkan kurşunla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in hayatını kaybetmesine ve yönetmen Joel Souza'nın yaralanmasına neden olmuştu. ABD'li oyuncu Alec Baldwin, Instagram hesabı üzerinden set kazasına dair yürütülen soruşturmada, kendisi ile ilgili çıkan haberlere yanıt verdi. İşte Alec Baldwin'in tepki gösterdiği Instagram paylaşımı...