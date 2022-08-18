18 Ağustos 2022, Perşembe
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Dünyanın konuştuğu olay! “Yürüyen” yılanlar izlenme rekoru kırdı
ABD’li bir Youtuber, yılanların bacaklarının olmadığı için sürünerek acı çektiğini düşündü ve onlara “bacaklarını geri vermek” istediği için ilginç bir icatta bulundu. Adamın yılanlar üzerindeki testini izleyenler ise gördüklerine inanamadı.