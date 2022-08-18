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Videolar Dünya Videoları Dünyanın konuştuğu olay! “Yürüyen” yılanlar izlenme rekoru kırdı

Dünyanın konuştuğu olay! “Yürüyen” yılanlar izlenme rekoru kırdı

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Giriş: 18.08.2022 10:13
ABD’li bir Youtuber, yılanların bacaklarının olmadığı için sürünerek acı çektiğini düşündü ve onlara “bacaklarını geri vermek” istediği için ilginç bir icatta bulundu. Adamın yılanlar üzerindeki testini izleyenler ise gördüklerine inanamadı.
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