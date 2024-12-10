Dünyanın konuştuğu o görüntüler A Haber’de! İşte Esad’ın işkence merkezinden yeni görüntüler

Suriye'de yaşananları anbean aktaran A Haber ekipleri bölgede ilk ve en özel yayınlara imza atıyor. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, sığınmacı Beşar Esad'ın işkencehanesi Sednaya Hapishanesi'nden en özel görüntüleri aktardı. Bölgedeki bir sivil A Haber mikrofonlarına yaptığı konuşmada yerin altından ses geldiğini iddia ederek "Burada adamlar mahkumlara ulaşmaya çalışıyor nereden baksanız 3 bin kişi var aşağıda. Yaşadıklarını bilmiyoruz, umarız sağ şekilde ulaşırız onlara." dedi. İşte sadece A Haber'de olan ve dünyanın konuştuğu o görüntüler...

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