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Dünyanın konuştuğu o görüntüler A Haber’de! İşte Esad’ın işkence merkezinden yeni görüntüler

Dünyanın konuştuğu o görüntüler A Haber'de! İşte Esad'ın işkence merkezinden yeni görüntüler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.12.2024 20:26
Suriye'de yaşananları anbean aktaran A Haber ekipleri bölgede ilk ve en özel yayınlara imza atıyor. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, sığınmacı Beşar Esad'ın işkencehanesi Sednaya Hapishanesi'nden en özel görüntüleri aktardı. Bölgedeki bir sivil A Haber mikrofonlarına yaptığı konuşmada yerin altından ses geldiğini iddia ederek "Burada adamlar mahkumlara ulaşmaya çalışıyor nereden baksanız 3 bin kişi var aşağıda. Yaşadıklarını bilmiyoruz, umarız sağ şekilde ulaşırız onlara." dedi. İşte sadece A Haber'de olan ve dünyanın konuştuğu o görüntüler...
Dünyanın konuştuğu o görüntüler A Haberde!
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Dünyanın konuştuğu o görüntüler A Haber’de! İşte Esad’ın işkence merkezinden yeni görüntüler
Esad’ın işkence merkezinden yeni görüntüler
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