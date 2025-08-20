20 Ağustos 2025, Çarşamba
Dünyanın konuştuğu o fotoğraflar
Beyaz Saray’da gerçekleşen kritik zirve dünya gündeminde geniş yankı uyandırdı. Zirveden paylaşılan karelerde Avrupalı liderlerin ABD Başkanı Trump’ın karşısında hizaya dizilmesi dikkat çekti. O anlar uluslararası basında farklı yorumlara neden olurken, görüşmenin perde arkasına dair ayrıntıları A Haber muhabiri İrfan Sapmaz aktardı.