20 Ağustos 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Dünyanın konuştuğu o fotoğraflar
Dünyanın konuştuğu o fotoğraflar

Dünyanın konuştuğu o fotoğraflar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.08.2025 18:05
Beyaz Saray’da gerçekleşen kritik zirve dünya gündeminde geniş yankı uyandırdı. Zirveden paylaşılan karelerde Avrupalı liderlerin ABD Başkanı Trump’ın karşısında hizaya dizilmesi dikkat çekti. O anlar uluslararası basında farklı yorumlara neden olurken, görüşmenin perde arkasına dair ayrıntıları A Haber muhabiri İrfan Sapmaz aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Dünyanın konuştuğu o fotoğraflar
Macron’dan Ukrayna için Türkiye vurgusu
Macron'dan Ukrayna için "Türkiye" vurgusu
Dünyanın konuştuğu o fotoğraflar
Dünyanın konuştuğu o fotoğraflar
Hindistan ve Çin arasında yeni dönem
Hindistan ve Çin arasında yeni dönem
Soykırım ordusu Gazze’ye girmeye hazırlanıyor!
Soykırım ordusu Gazze'ye girmeye hazırlanıyor!
Arap basını: Mısır Kaan için imza atacak
Arap basını: Mısır Kaan için imza atacak
60 bin yedek soykırım askeri daha çağrılacak
60 bin yedek soykırım askeri daha çağrılacak
Bebek arabası saniyeler sonra ilerlemeye başladı
Bebek arabası saniyeler sonra ilerlemeye başladı
Vinçten kıl payı kurtuluş
Vinçten kıl payı kurtuluş
Ateş topu geceyi gündüze çevirdi
"Ateş topu" geceyi gündüze çevirdi
Ukrayna: Rusya’nın Odessa’ya düzenlediği İHA saldırısında 1 kişi yaralandı
Ukrayna: Rusya'nın Odessa'ya düzenlediği İHA saldırısında 1 kişi yaralandı
Gazzeliler işgal planını reddediyor!
Gazzeliler işgal planını reddediyor!
Avrupalılar savaşı bitirmek istiyor
"Avrupalılar savaşı bitirmek istiyor"
Daha Fazla Video Göster