Dünya tarihi pek çok farklı nedenle gerçekleşen değişim ve dönüşümlerle dolu. Bunların her biri, bütün insanlığın kaderini etkileyebilecek büyüklükte. A Haber’in hazırladığı bu kilit anları ele alan "kırılma noktası" ekranlara geliyor…