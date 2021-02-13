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Dünyanın kaderinin değiştiren o anlar! Her şey ressam olma hayaliyle başladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.02.2021 12:33
Güncelleme:13.02.2021 12:36
Dünya tarihi pek çok farklı nedenle gerçekleşen değişim ve dönüşümlerle dolu. Bunların her biri, bütün insanlığın kaderini etkileyebilecek büyüklükte. A Haber’in hazırladığı bu kilit anları ele alan "kırılma noktası" ekranlara geliyor…

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