Dünyanın gözü Ukrayna sınırında! Baltık bölgesi Ukrayna’ya silah mı gönderecek?

Dünyanın dikkatle izlediği Ukrayna kriziyle ilgili ABD ve Rusya kanadından yeni adımlar gelmeye devam ediyor. Washington yönetimi, Rus istihbaratıyla işbirliği yaptığı iddia edilen 4 Ukraynalı isme yaptırım kararı aldı. Diğer yandan da NATO, Baltık Bölgesi ülkelerine ABD yapımı silahları Ukrayna'ya gönderme izni verdiği iddia edildi. Rusya parlamentosunun gündeminde ise Ukrayna'daki ayrılıkçı Donetsk ve Luhansk'ın sözde bağımsızlığının tanınması var.

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