Dünyanın gözü Tunus'ta! Türkiye destek verdi açıklamalar peş peşe geldi!

Tunus'ta kalkışılan darbe girişimine ilk tepki gösteren Türkiye oldu. Türkiye'nin resmi hükümete ve Tunus halkına destek vermesinin ardından Rusya, AB ile BM'den peş peşe açıklamalar geldi. Arap Baharı'nın ardından son 10 yılın en büyük krizinin yaşandığı Tunus'ta yaşanan sıcak gelişmeler dünya tarafından dikkatle takip ediliyor.