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Dünyanın gözü Tahran'daki kritik zirvedeydi! Kritik zirve Rus basınında

A Haber
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Giriş: 20.07.2022 14:25
Dün İran'da kritik bir zirve gerçekleşti. Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Reisi bir araya geldi. Peki liderlerin görüşmesinden ne çıktı? Rus medyası zirveyi nasıl gördü? Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Moskova'dan aktardı.
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Kritik zirve Rus basınında
Kritik zirve Rus basınında
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