Dünyanın gözü Tahran'daki kritik zirvedeydi! Kritik zirve Rus basınında

Dün İran'da kritik bir zirve gerçekleşti. Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Reisi bir araya geldi. Peki liderlerin görüşmesinden ne çıktı? Rus medyası zirveyi nasıl gördü? Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Moskova'dan aktardı.

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