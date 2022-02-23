23 Şubat 2022, Çarşamba
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Dünyanın gözü Rusya - Ukrayna krizinde! Putin'in kararı ABD'de nasıl yankı buldu?
Amerika Birleşik Devletleri, Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıyan Rusya'ya yaptırım kararı aldı. ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın iki büyük finans kuruluşuna yaptırım uygulayacaklarını açıkladı, "Rusya'nın Batı finansıyla irtibatı kesilecek" dedi. Bu arada eski ABD Başkanı Trump'tan, Rusya - Ukrayna krizinde Biden yönetimine eleştirdi "Putin şu anda yaptıklarını benim döneminde asla yapmazdı" dedi. Peki ABD'nin bundan sonraki adımı ne olacak? Putin'in kararı ABD'de nasıl yankı buldu? Florida'dan Araştırmacı Akademisyen Bülent Yavuz A Haber'de değerlendirmelerde bulundu.