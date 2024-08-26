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Dünyanın gözü Orta Doğu'da! İran İsrail'e saldıracak mı? Açıklama geldi

Dünyanın gözü Orta Doğu'da! İran İsrail'e saldıracak mı? Açıklama geldi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.08.2024 12:38
İsrail'in Gazze'deki katliamları devam ederken, Orta Doğu'da tansiyon her geçen dakika yükselmeye devam ediyor. Hizbullah lideri Nasrallah, yaptığı konuşma ile İsrail'e bugüne kadar neden karşılık vermediklerini açıklarken; İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de Hamas lideri Haniye'ye düzenlenen suikasta tepkilerinin "kesin ve ölçülü" olacağını söyledi.
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