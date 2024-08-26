Dünyanın gözü Orta Doğu'da! İran İsrail'e saldıracak mı? Açıklama geldi

İsrail'in Gazze'deki katliamları devam ederken, Orta Doğu'da tansiyon her geçen dakika yükselmeye devam ediyor. Hizbullah lideri Nasrallah, yaptığı konuşma ile İsrail'e bugüne kadar neden karşılık vermediklerini açıklarken; İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de Hamas lideri Haniye'ye düzenlenen suikasta tepkilerinin "kesin ve ölçülü" olacağını söyledi.