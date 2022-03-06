06 Mart 2022, Pazar
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Dünya'nın gözü önünde insanlık dramı!
Rusya Ukrayna savaşında insanlık dramı yaşanıyor. BM, savaştan kaçan Ukraynalı mülteci sayısının 1 milyona aştığını açıkladı. Polonya 505 bin kişiden fazla mültecinin gittiği ülke olurken Belarus sadece 357 kişi kabul etti. AB ise Ukrayna’ya 500 milyon Euroluk insani yardım yapacağını duyurdu. Detayları bölgeden A Haber muhabirleri Fatih Özyar ile İlhan Tahsin canlı yayından aktardı.