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Dünyanın gözü ateşkes için Doha’da! Taraflar Gazze’de ateşkes için bugün Katar’da bir araya geliyor

Dünyanın gözü ateşkes için Doha’da! Taraflar Gazze’de ateşkes için bugün Katar’da bir araya geliyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.08.2024 17:47
Dünyanın gözü bugün Gazze’de kalıcı ateşkes görüşmeleri için Katar’ın başkenti Doha’da. Amerika Birleşik Devletleri, Katar ve Mısır’ın çağrısıyla yapılan ateşkes görüşmelerinden savaşın tarafı Hamas masada yok. İsrail kanadında ateşkes hakkında neler konuşulduğuna bakacağız. Hayfa'dan A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur ve kameraman İskender Demirel son gelişmeleri ve detayları aktardı. İşte detaylar…
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