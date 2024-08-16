Dünyanın gözü ateşkes için Doha’da!

Dünyanın gözü bugün Gazze’de kalıcı ateşkes görüşmeleri için Katar’ın başkenti Doha’da. Amerika Birleşik Devletleri, Katar ve Mısır’ın çağrısıyla yapılan ateşkes görüşmelerinden savaşın tarafı Hamas masada yok. İsrail kanadında ateşkes hakkında neler konuşulduğuna bakacağız.