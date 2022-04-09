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Dünyanın gözü 9 Mayıs'ta! Putin ne diyecek?

DHA
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Giriş: 09.04.2022 12:27
Moskova, savaşı Ukrayna’nın doğusuna kaydırırken, Sovyetler Birliği’nin 1945’te Nazileri yenilgiye uğrattığı gün olan 9 Mayıs’ta Rusya lideri Putin’in ne mesaj vereceği merak ediliyor. Uzmanlar, Rus ordusunun Donbas’ta bir ‘zafer’ baskısı altında olabileceğini değerlendiriyor.
Dünyanın gözü 9 Mayıs’ta! Putin ne diyecek?
Dünyanın gözü 9 Mayıs'ta! Putin ne diyecek?
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