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“Dünyanın en zengin insanı” değişti! İşte Elon Musk’ı tahtından eden o isim

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Giriş: 14.12.2022 10:19
Tesla ve SpaceX CEO'su milyarder iş insanı Elon Musk, elektrikli otomobil şirketi Tesla'nın hisselerindeki düşüşten sonra "dünyanın en zengin kişisi" unvanını kaybetti. İşte Musk'ı geride bırakan o isim...
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