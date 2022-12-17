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Dünyanın en kilolu adamının son hali şaşkına çevirdi! | Evinden vinçle çıkarılmıştı tam 542 kilo verdi!

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.12.2022 13:16
Dünyanın en kilolu adamı olarak tanınan Khalid bin Mohsen Shaari'nin zayıflama hikayesi milyonları şoke etti. İşte 22 yaşında tartıya çıktığında 607 kilo gelen Khalis’in, son hali...
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