17 Aralık 2022, Cumartesi
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Dünyanın en kilolu adamının son hali şaşkına çevirdi! | Evinden vinçle çıkarılmıştı tam 542 kilo verdi!
Dünyanın en kilolu adamı olarak tanınan Khalid bin Mohsen Shaari'nin zayıflama hikayesi milyonları şoke etti. İşte 22 yaşında tartıya çıktığında 607 kilo gelen Khalis’in, son hali...