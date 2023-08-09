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Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri listelendi! 2023'te de Türkiye devleri geride bıraktı!

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Giriş: 09.08.2023 09:38
Globalfirepower tarafından yayınlanan verilere göre, Türkiye deniz kuvvetlerinde elde ettiği güçlü pozisyonla diğer ülkeleri geride bırakmayı başardı. Deniz gücü açısından önemli bir yer tutan Türkiye, modern filosu, denizaltılar, savaş gemileri ve amfibi araçlarıyla dikkat çekiyor. İşte Türkiye'nin sırası...
Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri listelendi!
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