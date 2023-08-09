09 Ağustos 2023, Çarşamba
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Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri listelendi! 2023'te de Türkiye devleri geride bıraktı!
Globalfirepower tarafından yayınlanan verilere göre, Türkiye deniz kuvvetlerinde elde ettiği güçlü pozisyonla diğer ülkeleri geride bırakmayı başardı. Deniz gücü açısından önemli bir yer tutan Türkiye, modern filosu, denizaltılar, savaş gemileri ve amfibi araçlarıyla dikkat çekiyor. İşte Türkiye'nin sırası...