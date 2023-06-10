10 Haziran 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Dünyanın en büyük yakutu 34.8 milyon dolar

Dünyanın en büyük yakutu 34.8 milyon dolar

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.06.2023 11:18
ABD'de bir müzayedede bugüne kadar açık artırmaya çıkarılan en büyük yakut 34.8 milyon dolara satıldı.
Dünyanın en büyük yakutu 34.8 milyon dolar
Dünyanın en büyük yakutu 34.8 milyon dolar
Göçmen istemeyen ülke 20 bin Euro ödeyecek!
Göçmen istemeyen ülke 20 bin Euro ödeyecek!
Kırgızistan’daki darbe planlarında FETÖ izi!
Kırgızistan’daki darbe planlarında FETÖ izi!
Putin nükleer silah için tarih verdi!
Putin nükleer silah için tarih verdi!
LGBT terörüne çanak tuttular
LGBT terörüne çanak tuttular
Ukrayna büyük saldırıyı başlattı mı?
Ukrayna büyük saldırıyı başlattı mı?
ABD Başkanı Biden’dan LGBT terörüne destek
ABD Başkanı Biden'dan LGBT terörüne destek
Köpek balığı denizdeki turist canlı canlı yedi
Köpek balığı denizdeki turist canlı canlı yedi
New York seması sarıya döndü
New York seması sarıya döndü
Sırbistan’da kitlesel protestolar!
Sırbistan'da kitlesel protestolar!
Fransa’da tartışmalı Terör Yasası
Fransa'da tartışmalı Terör Yasası
Yunanistan’da seçim çıkmazı!
Yunanistan’da seçim çıkmazı!
Daha Fazla Video Göster